"Аякс" заменит де Йонга хавбеком сборной Румынии

"Аякс" определился с заменой для полузащитника Френки де Йонга, который летом перейдёт в "Барселону".

Как сообщает De Telegraaf, амстердамский клуб остановился на кандидатуре Рэзвана Марина из "Стандарда".

"Аякс" уже согласовал с 22-летним румыном пятилетний контракт. Его трансфер обойдётся примерно в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Марин сыграл за "Стандард" 37 матчей, забил 5 голов и сделал 6 ассистов.

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