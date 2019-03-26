"Аякс" заменит де Йонга хавбеком сборной Румынии
"Аякс" определился с заменой для полузащитника Френки де Йонга, который летом перейдёт в "Барселону".
Как сообщает De Telegraaf, амстердамский клуб остановился на кандидатуре Рэзвана Марина из "Стандарда".
"Аякс" уже согласовал с 22-летним румыном пятилетний контракт. Его трансфер обойдётся примерно в 12 миллионов евро.
В текущем сезоне Марин сыграл за "Стандард" 37 матчей, забил 5 голов и сделал 6 ассистов.
Не пропустите: "Барселона" готова включить своего новичка в сделку по де Лигту. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Генк
|30
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|2
|Клуб Брюгге
|30
|56
|3
|Стандард Льеж
|30
|53
|4
|Андерлехт
|30
|51
|5
|Гент
|30
|50
|6
|Антверпен
|30
|49
|7
|Сент-Трюйден
|30
|47
|8
|Кортрийк
|30
|43
|9
|Шарлеруа
|30
|42
|10
|Мукрон Перувелз
|30
|40
|11
|Зульте-Варегем
|30
|33
|12
|Эупен
|30
|32
|13
|Серкль Брюгге
|30
|28
|14
|Остенде
|30
|27
|15
|Ред Стар Ваасланд
|30
|27
|16
|Локерен
|30
|20