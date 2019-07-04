"Аякс" значительно увеличил цену на де Лигта
"Ювентус" не может договориться о покупке защитника "Аякса" Матейса де Лигта из-за значительно увеличившейся цены на игрока, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, итальянский клуб предложил за футболиста 67 миллионов евро и еще 13 миллионов, но получил отказ. "Аякс" хочет получить за игрока 87 миллионов евро. Если трансфер за эту сумму состоится, то де Лигт станет самым дорогим защитником в истории В данный момент это звание принадлежит его соотечественнику Вирджилу ван Дейку, который в январе 2018 года перешел из "Саугтемптона" в "Ливерпуль" за 85 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что 19-летним де Лигтом также интересовали "Барселона", "Бавария" и ПСЖ, но на данный момент клубы отказались от трансфера голландца из-за его высокой цены и заплаты, а также завышенных требований по комиссионных агенту Мино Райоле.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17