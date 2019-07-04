"Аякс" значительно увеличил цену на де Лигта

"Ювентус" не может договориться о покупке защитника "Аякса" Матейса де Лигта из-за значительно увеличившейся цены на игрока, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб предложил за футболиста 67 миллионов евро и еще 13 миллионов, но получил отказ. "Аякс" хочет получить за игрока 87 миллионов евро. Если трансфер за эту сумму состоится, то де Лигт станет самым дорогим защитником в истории В данный момент это звание принадлежит его соотечественнику Вирджилу ван Дейку, который в январе 2018 года перешел из "Саугтемптона" в "Ливерпуль" за 85 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 19-летним де Лигтом также интересовали "Барселона", "Бавария" и ПСЖ, но на данный момент клубы отказались от трансфера голландца из-за его высокой цены и заплаты, а также завышенных требований по комиссионных агенту Мино Райоле.

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