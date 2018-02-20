Айант Роуз - новая подруга Лориса Кариуса

Еще в начале прошлого года голкипер английского "Ливерпуля" Лорис Кариус встречался с тренером по фитнесу Памелой Райф, а уже этой зимой он обзавелся новой подругой - моделью Айант Роуз. И вот на кого 24-летний вратарь променял самую горячую девушку января 2017-го года по версии Soccer News.

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