Айант Роуз - новая подруга Лориса Кариуса

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Айант Роуз - новая подруга Лориса КариусаЕще в начале прошлого года голкипер английского "Ливерпуля" Лорис Кариус встречался с тренером по фитнесу Памелой Райф, а уже этой зимой он обзавелся новой подругой - моделью Айант Роуз. И вот на кого 24-летний вратарь променял самую горячую девушку января 2017-го года по версии Soccer News.

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