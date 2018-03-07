Айант Роуз - самая горячая девушка февраля

Согласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой февраля стала Айант Роуз - новая подруга голкипера английского "Ливерпуля" Лориса Кариуса. Стройная блондинка набрала 36% всех голосов.

Второе место в голосовании с результатом 22% заняла Аманда Фокс - польская порноактриса, которая вызвалась спасти от банкротства итальянскую "Виченцу". "Бронза" в голосовании досталась Мейте Родригес - чилийской актрисе и девушке форварда английского "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса, набравшей 21% голосов.

Итак, еще раз вспомним, кто же такая Айант Роуз.

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