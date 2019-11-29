Аяз Гулиев не тренировался перед матчем с "Зенитом"

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Аяз Гулиев не тренировался перед матчем с "Зенитом"

"Спартак" продолжает готовится к матчу 18-го тура чемпионата России с "Зенитом".

Тренировку пропустил полузащитник красно-белых Аяз Гулиев. У футболиста простуда.

Все остальные игроки основного состава занимаются в общей группе.

Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 1 декабря в Петербурге.

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