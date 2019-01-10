Аяз Гулиев поделился эмоциями от возвращения в "Спартак"
Бывший полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев рассказал, какие чувства испытывает от возвращения "Спартак".
"Я очень рад вернуться в родной клуб. Ощущение, словно и не уходил никуда", - поделился Гулиев.
Гулиев воспитывался в красно-белом клубе.Он играл в аренде за "Анжи" и "Ростов", после чего ростовчане выкупили футболиста.
Вчера, 8 января, стало известно, что Гулиев со сборов "Ростова" в Турции уехал в расположение "Спартака".
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