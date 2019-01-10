Аяз Гулиев поделился эмоциями от возвращения в "Спартак"

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Аяз Гулиев поделился эмоциями от возвращения в "Спартак"

Бывший полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев рассказал, какие чувства испытывает от возвращения "Спартак".

"Я очень рад вернуться в родной клуб. Ощущение, словно и не уходил никуда", - поделился Гулиев.

Гулиев воспитывался в красно-белом клубе.Он играл в аренде за "Анжи" и "Ростов", после чего ростовчане выкупили футболиста.

Вчера, 8 января, стало известно, что Гулиев со сборов "Ростова" в Турции уехал в расположение "Спартака".

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