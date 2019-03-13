Аяз Гулиев прокомментировал результаты "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев рассказал, что думает о главном тренере клуба Олеге Кононове. Об этом сообщают "Известия".
"Мы старались вообще не думать о каких бы то ни было сериях. На каждую игру выходим с запредельным настроем и желанием победить. Неважно, дерби это или любой другой матч. Да, так получилось, что до этого мы долгое время не побеждали. Хорошо, что прервали неприятную полосу. Надеюсь, больше не будет таких длинных серий без побед.
Кононов всегда очень уверен в себе. Не думаю, что его могут сломить такие моменты. Наоборот, это только закаляет", - сказал игрок.
Кононов стал главным тренером команды 12 ноября 2018 года. "Спартак" располагается на 4 месте турнирной таблицы, имея в активе 32 балла.
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