Аяз Гулиев уехал со сборов "Ростова" в "Спартак"
Сегодня, 8 января, Аяз Гулиев попрощался с одноклубниками и уехал со сборов "Ростова" в Турции.
Завтра футболист приедет в расположение "Спартака" и уже вечером красно-белый клуб сможет официально объявить о подписании игрока.
За Гулиева "Спартак" выплатил один миллион евро.
В текущем сезоне футболист провел за "Ростов" 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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