Аяз Гулиев уехал со сборов "Ростова" в "Спартак"

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Аяз Гулиев уехал со сборов "Ростова" в "Спартак"

Сегодня, 8 января, Аяз Гулиев попрощался с одноклубниками и уехал со сборов "Ростова" в Турции.

Завтра футболист приедет в расположение "Спартака" и уже вечером красно-белый клуб сможет официально объявить о подписании игрока.

За Гулиева "Спартак" выплатил один миллион евро. 

В текущем сезоне футболист провел за "Ростов" 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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