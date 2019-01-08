Аяз Гулиев уехал со сборов "Ростова" в "Спартак"

Сегодня, 8 января, Аяз Гулиев попрощался с одноклубниками и уехал со сборов "Ростова" в Турции.

Завтра футболист приедет в расположение "Спартака" и уже вечером красно-белый клуб сможет официально объявить о подписании игрока.

За Гулиева "Спартак" выплатил один миллион евро.

В текущем сезоне футболист провел за "Ростов" 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: В "Реале" произошёл разбор полётов. | http://soccernews.ru