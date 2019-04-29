Аяза Гулиева зовут в сборную Азербайджана

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Аяза Гулиева зовут в сборную Азербайджана

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев всё ещё может может быть заигран за сборную Азербайджана.

"У него отец – азербайджанец, мы хорошо знакомы, пару лет назад встречались. Всегда говорили, что двери нашей сборной для Аяза открыты. Мы с ним не раз обсуждали эту тему. Но, судя по всему, он хочет связать свою судьбу со сборной России", - сказал генеральный секретарь Федерации футбола Азербайджана Эльхан Мамедов.

Отметим, что 22-летний Гулиев на взрослом уровне пока не играл за сборную России, но прошёл через команды U-17, U-19 и U-21.

Хавбек присоединился к "Спартаку" прошлой зимой. С тех пор он сыграл 7 матчей и забил 1 гол.

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