Аяза Гулиева зовут в сборную Азербайджана
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев всё ещё может может быть заигран за сборную Азербайджана.
"У него отец – азербайджанец, мы хорошо знакомы, пару лет назад встречались. Всегда говорили, что двери нашей сборной для Аяза открыты. Мы с ним не раз обсуждали эту тему. Но, судя по всему, он хочет связать свою судьбу со сборной России", - сказал генеральный секретарь Федерации футбола Азербайджана Эльхан Мамедов.
Отметим, что 22-летний Гулиев на взрослом уровне пока не играл за сборную России, но прошёл через команды U-17, U-19 и U-21.
Хавбек присоединился к "Спартаку" прошлой зимой. С тех пор он сыграл 7 матчей и забил 1 гол.
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|Краснодар
|26
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|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
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|Арсенал Тула
|25
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|Ростов
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|Оренбург
|25
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|Ахмат
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|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|25
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|Динамо Москва
|26
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|13
|Крылья Советов
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|Уфа
|26
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|26
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|Енисей Красноярск
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|16