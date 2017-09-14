"Aycтpия" - "Mилaн" - 1:5 (обзор)
Представляем вашему вниманию обзор матча Лиги Европы между "Аустрией" и "Миланом".
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|1
|3
|2
|Славия Прага
|1
|3
|3
|Маккаби Тель-Авив
|1
|0
|4
|Астана
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|1
|3
|2
|Партизан
|1
|1
|3
|Янг Бойз
|1
|1
|4
|Шкендербеу
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|1
|3
|2
|Лудогорец
|1
|1
|3
|Истанбул ББ
|1
|1
|4
|Хоффенхайм
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|1
|3
|2
|АЕК
|1
|3
|3
|Риека
|1
|0
|4
|Аустрия Вена
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|1
|3
|2
|Лион
|1
|1
|3
|Аполлон
|1
|1
|4
|Эвертон
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Копенгаген
|1
|1
|2
|Локомотив Москва
|1
|1
|3
|Шериф
|1
|1
|4
|Злин
|1
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Стяуа Бухарест
|1
|3
|2
|Хапоэль Беэр-Шева
|1
|3
|3
|Лугано
|1
|0
|4
|Виктория Плзень
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|1
|3
|2
|БАТЭ
|1
|1
|3
|Црвена Звезда
|1
|1
|4
|Кельн
|1
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Марсель
|1
|3
|2
|Зальцбург
|1
|1
|3
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|4
|Коньяспор
|1
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Эстерсунд ФК
|1
|3
|2
|Атлетик Бильбао
|1
|1
|3
|Герта
|1
|1
|4
|Заря Луганск
|1
|0
|Группа K
|М
|О
|1
|Ницца
|1
|3
|2
|Лацио
|1
|3
|3
|Витесс
|1
|0
|4
|Зульте-Варегем
|1
|0
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|2
|Реал Сосьедад
|1
|3
|3
|Русенборг
|1
|0
|4
|Вардар
|1
|0