Айда Мартинес - телеведущая, раздевшаяся догола после выхода сборной Перу на ЧМ

Перуанская модель и телеведущая Айда Мартинес сделала громкое заявление, пообещав раздеться догола, если ее национальная сборная добудет путевку на Чемпионат Мира в Россию.

"Инки" со своей задачей справились, вынудив пышногрудую красотку сдержать свое слово, чем несказанно обрадовали фанатов по всему миру.

Не пропустите:

Эмили Ратаковски - самая горячая девушка ноября

Мичела Персико - подруга Даниэле Ругани

Эмили Ратаковски - модель, променявшая футбол на подиум

Мелани Да Круз - подруга Антони Мартиаля

Сара Саламо - новая девушка Иско | soccernews.ru