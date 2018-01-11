Айдамиров: "Ахмат" не намерен расставаться с Швецом зимой"



Вице-президент "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о том, что полузащитником его команды Антоном Швецом интересуется "Зенит".

"Интерес к Швецу есть со стороны сразу нескольких клубов, но мы ответили, что будем рассматривать предложения летом. Официальных предложений пока нет. Зимой мы не намерены расставаться с Антоном. Летом, если будут официальные предложения, – пожалуйста", - приводят слова Айдамирова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов заплатить за 24-летнего Швеца 4 миллиона евро, но грозненцы хотят получить примерно в два раза больше.

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