Айдара продлил контракт с "Лейпцигом"
Фото: твиттер "Лейпцига"/Автор неизвестен
Полузащитник "Лейпцига" Амаду Айдара продлил контракт с клубом до 2025-го года.
Айдара выступает за "Лейпциг" с января 2019-го года. Он уже успел провести за клуб 80 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять голевых передач.
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