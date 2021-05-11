Айдара продлил контракт с "Лейпцигом"

Фото: твиттер "Лейпцига"/Автор неизвестен

Полузащитник "Лейпцига" Амаду Айдара продлил контракт с клубом до 2025-го года.

Айдара выступает за "Лейпциг" с января 2019-го года. Он уже успел провести за клуб 80 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять голевых передач.

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