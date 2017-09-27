Айестаран или Грасия могут возглавить "Лас Пальмас"

Руководство "Лас Пальмаса" продолжает поиск нового главного тренера, после того как вчера о своей отставке объявил Маноло Маркес.

Как сообщает Football Espana, среди кандидатов на пост наставника островитян числятся экс-рулевой "Валенсии" Пако Айестаран и бывший тренер "Рубина" Хави Грасия.

Напомним, что в ближайшее время "Лас Пальмасом" будут руководить Франсиско Ортис Ривас, известный под прозвищем Пакито, а также легенда клуба Хуан Карлос Валерон. | http://soccernews.ru