Айестаран или Грасия могут возглавить "Лас Пальмас"

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Айестаран или Грасия могут возглавить "Лас Пальмас"

Руководство "Лас Пальмаса" продолжает поиск нового главного тренера, после того как вчера о своей отставке объявил Маноло Маркес.

Как сообщает Football Espana, среди кандидатов на пост наставника островитян числятся экс-рулевой "Валенсии" Пако Айестаран и бывший тренер "Рубина" Хави Грасия.

Напомним, что в ближайшее время "Лас Пальмасом" будут руководить Франсиско Ортис Ривас, известный под прозвищем Пакито, а также легенда клуба Хуан Карлос Валерон. | http://soccernews.ru

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