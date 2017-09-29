Айестаран возглавил "Лас Пальмас"

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Айестаран возглавил "Лас Пальмас"

"Лас Пальмас" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Пако Айестарана.

У руля островитян 54-летний специалист сменил Маноло Маркеса, который на этой неделе объявил об отставке.

Стоит отметить, что Айестаран ранее возглавлял "Валенсию", "Маккаби Тель-Авив" и несколько менее известных клубов.

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