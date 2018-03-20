Аймар: "Месси встает утром и уже знает, выиграет его команда сегодня или нет"

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Аймар: "Месси встает утром и уже знает, выиграет его команда сегодня или нет"Известный в прошлом аргентинский футболист Пабло Аймар расхвалил своего соотечественника из каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"Лео встает утром и уже знает, выиграет его команда сегодня или нет. В футболе вы всегда зависите от своих партнеров по команде, если только вы не являетесь Месси. Он решает судьбу девяти из десяти игр своей команды. Он решает, как закончится матч", - цитирует бывшего футболиста Marca.

Напомним, Месси также похвалил Погба. | soccernews.ru

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