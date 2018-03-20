Известный в прошлом аргентинский футболист Пабло Аймар сделал прогноз на исход Чемпионата Мира в России.

" Я думаю, что Аргентина выиграет турнир. На этот раз у меня присутствует большая уверенность в этом, нежели ранее. У них есть все для этого, а прежде всего - Лео Месси ", - приводит слова бывшего футболиста Marca.

Напомним, Аймар расхвалил Месси. | soccernews.ru