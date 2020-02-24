"Айнтрах" готов отпустить Ребича в "Милан" за 40 миллионов евро
"Милан" планирует выкупить права на нападающего Анте Ребича у "Айнтрахта", пишет Tuttosport.
Миланский клуб арендовал футболиста на два года летом 2019-го. В немецкий клуб отправился Андре Силва.
"Айнтрахт" готов отпустить хорвата в "Милан" за 40 миллионов евро. Стоит отметить, что часть суммы пойдет "Фиорентине", в которой игрок выступал до перехода в немецкий клуб.
В этом сезоне Ребич участвовал в 21 матча, забив 8 голов и сделав 2 ассиста.
А еще: "Милан" намерен выкупить Ребича| http://soccernews.ru
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