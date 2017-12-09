"Айнтрахт" - "Бавария" - 0:1 (обзор)

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"Айнтрахт" - "Бавария" - 0:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Айнтрахтом" и "Баварией".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 15 35
2 РБ Лейпциг 15 27
3 Шальке 15 26
4 Боруссия Менхенгладбах 15 25
5 Байер Леверкузен 15 24
6 Хоффенхайм 14 23
7 Боруссия Дортмунд 15 22
8 Аугсбург 14 22
9 Айнтрахт Франкфурт 15 22
10 Ганновер 96 14 19
11 Вольфсбург 15 18
12 Герта 14 17
13 Штутгарт 15 17
14 Майнц 05 15 16
15 Гамбург 15 15
16 Вердер Бремен 15 14
17 Фрайбург 14 12
18 Кельн 14 3
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