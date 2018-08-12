"Айнтрахт" – "Бавария" – 0:5 (обзор)

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"Айнтрахт" – "Бавария" – 0:5 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча за Суперкубок Германии между "Айнтрахтом" и "Баварией" - 0:5.

Видео: "Айнтрахт" – "Бавария" – 0:5.

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1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
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