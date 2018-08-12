"Айнтрахт" – "Бавария" – 0:5 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча за Суперкубок Германии между "Айнтрахтом" и "Баварией" - 0:5.

Видео: "Айнтрахт" – "Бавария" – 0:5.

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