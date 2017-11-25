"Айнтрахт" - "Байер" - 0:1, "РБ Лейпциг" - "Вердер" - 2:0 (обзоры)

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"Айнтрахт" - "Байер" - 0:1, "РБ Лейпциг" - "Вердер" - 2:0 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей немецкой Бундеслиги.

"Айнтрахт" - "Байер"

"РБ Лейпциг" - "Вердер"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 13 29
2 РБ Лейпциг 13 26
3 Шальке 13 24
4 Боруссия Менхенгладбах 13 24
5 Боруссия Дортмунд 13 21
6 Байер Леверкузен 13 20
7 Хоффенхайм 12 20
8 Аугсбург 13 19
9 Айнтрахт Франкфурт 13 19
10 Ганновер 96 13 19
11 Штутгарт 13 17
12 Майнц 05 13 15
13 Вольфсбург 13 14
14 Герта 12 14
15 Фрайбург 13 11
16 Гамбург 12 10
17 Вердер Бремен 13 8
18 Кельн 12 2
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