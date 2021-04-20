"Айнтрахт" без проблем победил "Аугсбург"
Фото: Твиттер @Bundesliga_EN
Во Франкфурте завершился матч 30 тура Бундеслиги между "Айнтрахтом" и "Аугсбургом". Хозяева, которые ведут борьбу за попадание в Лигу Чемпионов по итогам сезона, встречались с середняком чемпионата и одержали уверенную победу со счетом 2:0. "Орлы" забили по голу в каждом из таймов и упрочили свои позиции в гонке за медалями. Все могло завершиться несколько иначе, но гости не смогли реализовать одиннадцатиметровый удар.
После этой победы у "Айнтрахта" стало 56 очков, что позволило им подняться на 3 место в турнирной таблице. "Аугсбург" остался на 11 месте, имея в своем активе 33 набранных балла.
"Айнтрахт" - "Аугсбург" 2:0 (1:0)
Голы: Хинтереггер, 37 - 1:0, Андре Силва, 58 - 2:0
Нереализованный пенальти: Финнбогасон, 73
"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер (Хасебе, 46), Ндика, Тута, Чендлер (Дурм, 88), Костич, Роде, Соу (Ильзанкер, 79), Камада (Баркок, 83), Андре Силва, Йович (Юнес, 79).
"Аугсбург": Гикевич, Сухи, Педерсен, Оксфорд, Гумны, Удуохай, Рихтер (Йенсен, 65), Бенеш (Варгас, 80), Моравек (Штробль, 64), Груэсо, Нидерлехнер (Финнбогасон, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20