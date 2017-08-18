"Айнтрахт" близок к подписанию Боатенга

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"Айнтрахт" близок к подписанию Боатенга

Бывший полузащитник "Лас Пальмаса" Кевин-Принс Боатенг в ближайшее время станет игроком "Айнтрахта", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 30-летний ганец уже прибыл во Франкфурт для прохождения медобследования. Если у футболиста не будет выявлено проблем со здоровьем, то он заключит с "Айнтрахтом" трёхлетний контракт.

Напомним, что несколько дней назад Боатенг расторг контракт с "Лас Пальмасом" в связи с семейными обстоятельствами. | http://soccernews.ru 

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