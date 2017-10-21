"Айнтрахт" - "Боруссия" Д - 2:2, "РБ Лейпциг" - "Штутгарт" - 1:0 (обзоры)

Теги рб лейпцигштутгартайнтрахт франкфуртборуссия дортмунд

"Айнтрахт" - "Боруссия" Д - 2:2, "РБ Лейпциг" - "Штутгарт" - 1:0 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей немецкой Бундеслиги.

"Айнтрахт" - "Боруссия Д"

"РБ Лейпциг" - "Штутгарт"

Читайте также: Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Айнтрахтом", "Байер" разгромил менхенгладбахскую "Боруссию" и другие результаты. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

С Днем Рождения, Арсен Венгер! "Арсенал" результативно обыгрывает "Эвертон"

С Днем Рождения, Арсен Венгер! "Арсенал" результативно обыгрывает "Эвертон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 9 20
2 Бавария Мюнхен 9 20
3 РБ Лейпциг 9 19
4 Шальке 9 16
5 Хоффенхайм 8 15
6 Ганновер 96 9 15
7 Айнтрахт Франкфурт 9 14
8 Боруссия Менхенгладбах 9 14
9 Байер Леверкузен 9 12
10 Аугсбург 9 12
11 Майнц 05 9 10
12 Штутгарт 9 10
13 Герта 8 9
14 Вольфсбург 8 8
15 Гамбург 9 7
16 Фрайбург 8 7
17 Вердер Бремен 9 5
18 Кельн 9 2
Полная таблица

топ-5 тегов