"Айнтрахт" – "Боруссия М" - 2:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 20-го тура немецкой Бундеслиги между "Айнтрахтом" и менхенгладбахской "Боруссией".
Не пропустите: "Айнтрахт" сильнее менхенгладбахской "Боруссии". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" в Мюнхене встретится с "Хоффенхаймом"
-
Второй вылет "дроздов" на "Энфилд": "Ливерпуль" принимает "Вест Бромвич"
-
Матч тура в Испании: "Валенсия" принимает "Реал"
-
Крепкий орешек с юга: ПСЖ дома принимает "Монпелье"
-
"Манчестер Юнайтед" легко обыгрывает "Йовил Таун" и выходит в 1/8 финала Кубка Англии
Лента новостей
-
"Депортиво" – "Леванте" - 2:2 (обзор)
-
"Депортиво" в меньшинстве упустил победу над "Леванте"
-
Хесе решил остаться в "Сток Сити"
-
Погребняк может перейти в "Ростов"
-
"Зенит" продлил контракт с Анюковым
-
Месси рассказал, как изменился стиль "Барселоны" после ухода Неймара
-
Роналду прокомментировал полученную им травму в матче с "Депортиво"
-
Неста рассказал, какие клубы он хотел бы возглавить
-
Видаль прокомментировал свое будущее
-
"Барселона" летом хочет купить левого защитника
-
Бывший игрок "Милана" может возглавить "Депортиво"
-
Нападающий "Ромы" отправился в аренду в "НАК Бреду"
-
Экс-игрок "Арсенала" прокомментировал переход Санчеса в "МЮ"
-
Джованни Симеоне хочет поработать с отцом
-
Миланов восстановился после травмы
-
"Барселона" готовит официальное предложение по Артуру
-
"Реал" определился с заменой для Зидана
-
"Вест Хэм" нацелился на капитана "Фулхэма"
-
Хачериди может перебраться в Грецию
-
"Тоттенхэм" согласовал с Моурой условия контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|19
|47
|2
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|33
|3
|Байер Леверкузен
|19
|31
|4
|Шальке
|19
|31
|5
|РБ Лейпциг
|19
|31
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|31
|7
|Боруссия Дортмунд
|19
|30
|8
|Аугсбург
|19
|27
|9
|Хоффенхайм
|19
|27
|10
|Ганновер 96
|19
|27
|11
|Герта
|19
|25
|12
|Фрайбург
|19
|23
|13
|Вольфсбург
|19
|20
|14
|Штутгарт
|19
|20
|15
|Майнц 05
|19
|20
|16
|Вердер Бремен
|19
|16
|17
|Гамбург
|19
|15
|18
|Кельн
|19
|12