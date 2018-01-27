"Айнтрахт" – "Боруссия М" - 2:0 (обзор)

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"Айнтрахт" – "Боруссия М" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 20-го тура немецкой Бундеслиги между "Айнтрахтом" и менхенгладбахской "Боруссией".

Не пропустите: "Айнтрахт" сильнее менхенгладбахской "Боруссии". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 19 47
2 Айнтрахт Франкфурт 20 33
3 Байер Леверкузен 19 31
4 Шальке 19 31
5 РБ Лейпциг 19 31
6 Боруссия Менхенгладбах 20 31
7 Боруссия Дортмунд 19 30
8 Аугсбург 19 27
9 Хоффенхайм 19 27
10 Ганновер 96 19 27
11 Герта 19 25
12 Фрайбург 19 23
13 Вольфсбург 19 20
14 Штутгарт 19 20
15 Майнц 05 19 20
16 Вердер Бремен 19 16
17 Гамбург 19 15
18 Кельн 19 12
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