"Айнтрахт" добыл победу в матче с "Шальке"

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"Айнтрахт" добыл победу в матче с "Шальке"

В рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" добыл победу над "Шальке".

За два тура до конца "Айнтрахт" занимает девятое место, а "Шальке" - десятое.

"Айнтрахт" - "Шальке" 2:1

Голы: Андре Силва, 28 - 1:0, Абраам, 50 - 2:0, Маккенни, 59 - 2:1

"Айнтрахт": Трапп, да Кошта (Чендлер, 81), Абраам, Ндика, Хасебе, Кор (Соу, 69), Ильзанкер (Хинтереггер, 69), Костич, Роде (Гачинович, 77), Камада, Андре Силва (Дост, 81).

"Шальке": Нюбель, Миранда (Тиав, 83), Очипка, Кенни, Беккер (Матондо, 46), Боздоган, Маккенни, Бужеляб (Раман, 87), Шопф, Кабак, Кутуджу (Грегорич, 57).

Удаление: Боздоган (78).

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