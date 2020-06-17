"Айнтрахт" добыл победу в матче с "Шальке"
В рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" добыл победу над "Шальке".
За два тура до конца "Айнтрахт" занимает девятое место, а "Шальке" - десятое.
"Айнтрахт" - "Шальке" 2:1
Голы: Андре Силва, 28 - 1:0, Абраам, 50 - 2:0, Маккенни, 59 - 2:1
"Айнтрахт": Трапп, да Кошта (Чендлер, 81), Абраам, Ндика, Хасебе, Кор (Соу, 69), Ильзанкер (Хинтереггер, 69), Костич, Роде (Гачинович, 77), Камада, Андре Силва (Дост, 81).
"Шальке": Нюбель, Миранда (Тиав, 83), Очипка, Кенни, Беккер (Матондо, 46), Боздоган, Маккенни, Бужеляб (Раман, 87), Шопф, Кабак, Кутуджу (Грегорич, 57).
Удаление: Боздоган (78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|5
|Байер Леверкузен
|31
|57
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Фрайбург
|32
|45
|8
|Хоффенхайм
|31
|43
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|31
|35
|14
|Аугсбург
|31
|35
|15
|Майнц 05
|31
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|28
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20