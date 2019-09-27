"Айнтрахт" добыл выездную победу над "Унион Берлин"
В рамках 6-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" в гостевом матче одержал победу над "Унион Берлин".
Благодаря победе "Айнтрахт" набрал 10 очков и поднялся на седьмое место.
"Унион Берлин" - "Айнтрахт" 1:2
Голы: Дост, 48 - 0:1, Андре Силва, 62 - 0:2, Уджа, 86 - 1:2
"Унион Берлин": Гикевич, Суботич, Фридрих, Триммель, Райхель, Андрих, Шмидебах (Уджа, 66), Гентнер, Гогия (Беккер, 59), Бюльтер (Меес, 66), Андерссон.
"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Чендлер, 77), Хинтереггер, Туре, Костич, Хасебе, Соу, Фернандес, Камада (Кор, 71), Дост (Пасиенсия, 83), Андре Силва.
Предупреждения: Соу (36), Андрих (89).
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|Бавария Мюнхен
|5
|11
|3
|Боруссия Дортмунд
|5
|10
|4
|Фрайбург
|5
|10
|5
|Шальке
|5
|10
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|5
|10
|7
|Байер Леверкузен
|5
|10
|8
|Вольфсбург
|5
|9
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|5
|7
|10
|Вердер Бремен
|5
|6
|11
|Хоффенхайм
|5
|5
|12
|Аугсбург
|5
|5
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|5
|4
|14
|Унион Берлин
|5
|4
|15
|Герта
|5
|4
|16
|Кельн
|5
|3
|17
|Майнц 05
|5
|3
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|Падерборн
|5
|1