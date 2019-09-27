"Айнтрахт" добыл выездную победу над "Унион Берлин"

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"Айнтрахт" добыл выездную победу над "Унион Берлин"

В рамках 6-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" в гостевом матче одержал победу над "Унион Берлин".

Благодаря победе "Айнтрахт" набрал 10 очков и поднялся на седьмое место.

"Унион Берлин" - "Айнтрахт" 1:2

Голы: Дост, 48 - 0:1, Андре Силва, 62 - 0:2, Уджа, 86 - 1:2

"Унион Берлин": Гикевич, Суботич, Фридрих, Триммель, Райхель, Андрих, Шмидебах (Уджа, 66), Гентнер, Гогия (Беккер, 59), Бюльтер (Меес, 66), Андерссон.

"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Чендлер, 77), Хинтереггер, Туре, Костич, Хасебе, Соу, Фернандес, Камада (Кор, 71), Дост (Пасиенсия, 83), Андре Силва.

Предупреждения: Соу (36), Андрих (89).        

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