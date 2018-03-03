"Айнтрахт" - "Ганновер" - 1:0 (обзор)

Смотрите видеообзор матча 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Айнтрахт" из Фрнакфурта-на-Майне дома выиграл у "Ганновера".

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