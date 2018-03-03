"Айнтрахт" - "Ганновер" - 1:0 (обзор)

Теги айнтрахт франкфуртганновер 96

"Айнтрахт" - "Ганновер" - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Айнтрахт" из Фрнакфурта-на-Майне дома выиграл у "Ганновера".

Также читайте отчет об играх 25-го тура Бундеслиги. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 24 60
2 Шальке 25 43
3 Боруссия Дортмунд 25 42
4 Айнтрахт Франкфурт 25 42
5 Байер Леверкузен 25 41
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 25 35
8 Боруссия Менхенгладбах 25 35
9 Аугсбург 25 32
10 Ганновер 96 25 32
11 Герта 25 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 25 25
16 Майнц 05 25 25
17 Гамбург 25 18
18 Кельн 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов