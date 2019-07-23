"Айнтрахт" хочет купить двух игроков дортмундской "Боруссии"

"Айнтрахт" намерен усилить свой состав за счёт игроков дортмундской "Боруссии", сообщает Bild.

По сведениям издания, франкфуртский клуб нацелился на полузащитника Себастьяна Роде и вингера Максимилиана Филиппа.

Оба футболиста не входят в планы тренерского штаба "шмелей", поэтому их можно попытаться купить по приемлемой цене.

Рыночная стоимость 28-летнего Роде составляет 3 миллиона евро, а 25-летнего Филиппа - 13 миллионов.

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