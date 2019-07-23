"Айнтрахт" хочет купить двух игроков дортмундской "Боруссии"

Теги айнтрахт франкфуртборуссия дортмундсебастьян родемаксимилиан филипптрансферы

"Айнтрахт" хочет купить двух игроков дортмундской "Боруссии"

"Айнтрахт" намерен усилить свой состав за счёт игроков дортмундской "Боруссии", сообщает Bild.

По сведениям издания, франкфуртский клуб нацелился на полузащитника Себастьяна Роде и вингера Максимилиана Филиппа.

Оба футболиста не входят в планы тренерского штаба "шмелей", поэтому их можно попытаться купить по приемлемой цене.

Рыночная стоимость 28-летнего Роде составляет 3 миллиона евро, а 25-летнего Филиппа - 13 миллионов.

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