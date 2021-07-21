"Айнтрахт" хочет подписать норвежского таланта из "Милана"

Фото: инстаграм Хауге/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Айнтрахт" намерен подписать норвежского таланта "Милана" Йенса Хауге.

По информации источника, итальянский клуб уже отклонил одно предложение в размере 8 миллионов евро, так как он хотят выручить за игрока минимум 12 миллионов.

Ожидается, что "Айнтрахт" не оставит попыток заполучить норвежца и сделает еще как минимум одно предложение о трансфере.

В прошедшем сезоне Хауге сыграл 18 матчей в Серии А, в которых забил 2 гола.

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