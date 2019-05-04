"Айнтрахт" хочет включить игрока "Реала" в сделку по Йовичу
"Айнтрахт" пытается изменить условия перехода своего форварда Луки Йовича в мадридский "Реал".
Ранее стало известно, что клубы согласовали трансфер 21-летнего серба за 60 миллионов евро.
Однако теперь, как сообщает Marca, "орлы" хотят включить в сделку нападающего "сливочных" Мариано Диаса.
25-летний доминиканец не является ключевым игроком "Реала", поэтому руководство "бланкос" вполне может согласиться на такой обмен с доплатой.
Не пропустите: "Реал" может потратить более полумиллиарда евро на усиление состава в летнее трансферное окно. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|71
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|69
|3
|РБ Лейпциг
|32
|65
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|54
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|51
|6
|Байер Леверкузен
|31
|51
|7
|Хоффенхайм
|31
|50
|8
|Вольфсбург
|31
|49
|9
|Вердер Бремен
|31
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|40
|11
|Герта
|31
|37
|12
|Майнц 05
|32
|37
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке
|31
|30
|16
|Штутгарт
|31
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|31
|19
|18
|Ганновер 96
|31
|18