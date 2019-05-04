"Айнтрахт" хочет включить игрока "Реала" в сделку по Йовичу

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"Айнтрахт" хочет включить игрока "Реала" в сделку по Йовичу

"Айнтрахт" пытается изменить условия перехода своего форварда Луки Йовича в мадридский "Реал".

Ранее стало известно, что клубы согласовали трансфер 21-летнего серба за 60 миллионов евро.

Однако теперь, как сообщает Marca, "орлы" хотят включить в сделку нападающего "сливочных" Мариано Диаса.

25-летний доминиканец не является ключевым игроком "Реала", поэтому руководство "бланкос" вполне может согласиться на такой обмен с доплатой.

Не пропустите: "Реал" может потратить более полумиллиарда евро на усиление состава в летнее трансферное окно. | http://soccernews.ru

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