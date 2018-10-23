"Айнтрахт" хочет выкупить игрока ПСЖ

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"Айнтрахт" хочет выкупить игрока ПСЖ

Франкфуртский "Айнтрахт" хочет выкупить вратаря ПСЖ Кевина Траппа, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен сохранить у себя 28-летнего стража ворот, выступающего сейчас за команду на правах аренды.

В этом сезоне Трапп сыграл за "Айнтрахт" 9 матчей и пропустил 14 голов. Его контракт с ПСЖ рассчитан до 2020 года. 

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