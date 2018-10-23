"Айнтрахт" хочет выкупить игрока ПСЖ
Франкфуртский "Айнтрахт" хочет выкупить вратаря ПСЖ Кевина Траппа, сообщает Bild.
По сведениям издания, немецкий клуб намерен сохранить у себя 28-летнего стража ворот, выступающего сейчас за команду на правах аренды.
В этом сезоне Трапп сыграл за "Айнтрахт" 9 матчей и пропустил 14 голов. Его контракт с ПСЖ рассчитан до 2020 года.
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|Айнтрахт Франкфурт
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|6
|Вольфсбург
|18
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|Герта
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|Хоффенхайм
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|Байер Леверкузен
|18
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|Майнц 05
|18
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|Шальке
|18
|21
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|Фрайбург
|18
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|14
|Фортуна Дюссельдорф
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|15
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|Ганновер 96
|18
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