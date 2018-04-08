"Айнтрахт" - "Хоффенхайм" - 1:1 (обзор)

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"Айнтрахт" - "Хоффенхайм" - 1:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне и "Хоффенхайм" на поле первого сыграли вничью.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 29 72
2 Шальке 29 52
3 Боруссия Дортмунд 29 51
4 Айнтрахт Франкфурт 29 46
5 РБ Лейпциг 28 46
6 Байер Леверкузен 28 45
7 Хоффенхайм 29 43
8 Боруссия Менхенгладбах 29 40
9 Штутгарт 29 38
10 Герта 29 36
11 Аугсбург 29 36
12 Вердер Бремен 29 36
13 Ганновер 96 29 35
14 Фрайбург 29 30
15 Вольфсбург 29 29
16 Майнц 05 29 27
17 Гамбург 29 22
18 Кельн 29 21
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