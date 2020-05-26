"Айнтрахт" и "Фрайбург" забили 6 голов за матч, "Вердер" и "Боруссия" разошлись миром и другие итоги 28-го тура Бундеслиги
"Вердер" и "Боруссия" разошлись миром в матче 28-го тура чемпионата Германии.
В параллельных матчах турнира "Айнтрахт" и "Фрайбург" забили 6 голов за встречу, а "Вольфсбург" разгромил "Байер".
"Вердер" - Менхенгладбахская "Боруссия" - 0:0
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Велькович, Фридль, Гросс, Классен, Эггештайн, Рашица (Бартельс, 86), Гебре Селассие, Сарджент (Зельке, 74), Осако (Битенкур, 62).
"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Янчке (Бенсебайни, 72), Гинтер, Вендт, Крамер (Бенеш, 82), Нойхаус, Эльведи, Плеа, Тюрам (Херрманн, 82), Штиндль (Хофманн, 71).
"Айнтрахт" - "Фрайбург" - 3:3 (1:1)
Голы: Грифо, 28 - 0:1, Андре Силва, 35 - 1:1, Петерсен, 67 - 1:2, Хелер, 69 - 1:3, Камада, 79 - 2:3, Чендлер, 82 - 3:3
"Айнтрахт Ф": Трапп, Хасебе, Хинтереггер, Туре (Чендлер, 81), Костич, Ильзанкер, Роде (де Гузман, 74), Камада, Торро (Кор, 46), Дост (Гачинович, 74), Андре Силва.
"Фрайбург": Шволов, Кох, Гульде, Гюнтер, Шмид, Грифо (Квон Чхан Хун, 82), Хефлер, Абраши (Франтц, 88), Шаллаи (Линхарт, 59), Хелер, Вальдшмидт (Петерсен, 59).
"Байер" - "Вольфсбург" - 1:4 (0:1)
Голы: Понграчич, 43 - 0:1, Арнольд, 64 - 0:2, Штеффен, 63 - 0:3, Понграчич, 75 - 0:4, Баумгартлингер, 85 - 1:4
"Байер": Градецки, Вайзер (Баумгартлингер, 46), Тапсоба, Бендер (Драгович, 46), Венделл, Амири, Арангис, Хавертц, Бельараби (Виртц, 46), Диаби (Бэйли, 74), Демирбай (Аларио, 65).
"Вольфсбург": Кастельс, Понграчич, Мбабу, Брукс (Кнохе, 82), Руссийон, Шлагер, Арнольд, Брекало (Гинчек, 65), Штеффен (Мармуш, 76), Жоао Виктор, Вегорст.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|РБ Лейпциг
|27
|54
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|53
|5
|Байер Леверкузен
|28
|53
|6
|Вольфсбург
|28
|42
|7
|Фрайбург
|28
|38
|8
|Шальке
|27
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|36
|10
|Кельн
|27
|34
|11
|Герта
|27
|34
|12
|Аугсбург
|27
|30
|13
|Унион Берлин
|27
|30
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|29
|15
|Майнц 05
|27
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|24
|17
|Вердер Бремен
|27
|22
|18
|Падерборн
|27
|18