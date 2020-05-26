"Айнтрахт" и "Фрайбург" забили 6 голов за матч, "Вердер" и "Боруссия" разошлись миром и другие итоги 28-го тура Бундеслиги

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"Айнтрахт" и "Фрайбург" забили 6 голов за матч, "Вердер" и "Боруссия" разошлись миром и другие итоги 28-го тура Бундеслиги

"Вердер" и "Боруссия" разошлись миром в матче 28-го тура чемпионата Германии.

В параллельных матчах турнира "Айнтрахт" и "Фрайбург" забили 6 голов за встречу, а "Вольфсбург" разгромил "Байер".

"Вердер" - Менхенгладбахская "Боруссия" - 0:0

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Велькович, Фридль, Гросс, Классен, Эггештайн, Рашица (Бартельс, 86), Гебре Селассие, Сарджент (Зельке, 74), Осако (Битенкур, 62).

"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Янчке (Бенсебайни, 72), Гинтер, Вендт, Крамер (Бенеш, 82), Нойхаус, Эльведи, Плеа, Тюрам (Херрманн, 82), Штиндль (Хофманн, 71).

"Айнтрахт" - "Фрайбург" - 3:3 (1:1)

Голы: Грифо, 28 - 0:1, Андре Силва, 35 - 1:1, Петерсен, 67 - 1:2, Хелер, 69 - 1:3, Камада, 79 - 2:3, Чендлер, 82 - 3:3

"Айнтрахт Ф": Трапп, Хасебе, Хинтереггер, Туре (Чендлер, 81), Костич, Ильзанкер, Роде (де Гузман, 74), Камада, Торро (Кор, 46), Дост (Гачинович, 74), Андре Силва.

"Фрайбург": Шволов, Кох, Гульде, Гюнтер, Шмид, Грифо (Квон Чхан Хун, 82), Хефлер, Абраши (Франтц, 88), Шаллаи (Линхарт, 59), Хелер, Вальдшмидт (Петерсен, 59).

"Байер" - "Вольфсбург" - 1:4 (0:1)

Голы: Понграчич, 43 - 0:1, Арнольд, 64 - 0:2, Штеффен, 63 - 0:3, Понграчич, 75 - 0:4, Баумгартлингер, 85 - 1:4

"Байер": Градецки, Вайзер (Баумгартлингер, 46), Тапсоба, Бендер (Драгович, 46), Венделл, Амири, Арангис, Хавертц, Бельараби (Виртц, 46), Диаби (Бэйли, 74), Демирбай (Аларио, 65).

"Вольфсбург": Кастельс, Понграчич, Мбабу, Брукс (Кнохе, 82), Руссийон, Шлагер, Арнольд, Брекало (Гинчек, 65), Штеффен (Мармуш, 76), Жоао Виктор, Вегорст.

А еще: Киммих помог "Баварии" обыграть "Боруссию" в матче Бундеслиги| http://soccernews.ru
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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 28 57
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 27 54
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 28 53
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 28 53
6 Вольфсбург Вольфсбург 28 42
7 Фрайбург Фрайбург 28 38
8 Шальке Шальке 27 37
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 27 36
10 Кельн Кельн 27 34
11 Герта Герта 27 34
12 Аугсбург Аугсбург 27 30
13 Унион Берлин Унион Берлин 27 30
14 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 27 29
15 Майнц 05 Майнц 05 27 27
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 27 24
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