"Айнтрахт" и "Хоффенхайм" поделили очки

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне на своем поле сыграл вничью с "Хоффенхаймом".

"Айнтрахт" - "Хоффенхайм" - 1:1

Голы: Йович, 49 - 1:0, Гнабри, 56 - 1:1.

"Айнтрахт": Градецки, Да Коста, Абрахам, Русс (Фалетт, 67), Виллемс, Хасебе, Де Гузман, Вольф, Боатенг (Гачинович, 61), Фабиан, Йович (Халлер, 55).

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Нордтвейт, Хубнер, Кадерабек, Гриллитч, Рупп (Демирбей, 53), Шульц, Крамарич (Амири, 57), Ут, Гнабри (Салаи, 83).

Напомним, ранее дортмундская "Боруссия" разгромила "Штутгарт". | soccernews.ru