"Айнтрахт" и "Хоффенхайм" поделили очки

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"Айнтрахт" и "Хоффенхайм" поделили очкиВ матче 29-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне на своем поле сыграл вничью с "Хоффенхаймом".

"Айнтрахт" - "Хоффенхайм" - 1:1

Голы: Йович, 49 - 1:0, Гнабри, 56 - 1:1.

"Айнтрахт": Градецки, Да Коста, Абрахам, Русс (Фалетт, 67), Виллемс, Хасебе, Де Гузман, Вольф, Боатенг (Гачинович, 61), Фабиан, Йович (Халлер, 55).

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Нордтвейт, Хубнер, Кадерабек, Гриллитч, Рупп (Демирбей, 53), Шульц, Крамарич (Амири, 57), Ут, Гнабри (Салаи, 83).

Напомним, ранее дортмундская "Боруссия" разгромила "Штутгарт". | soccernews.ru

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1 Бавария Мюнхен 29 72
2 Шальке 29 52
3 Боруссия Дортмунд 29 51
4 Айнтрахт Франкфурт 29 46
5 РБ Лейпциг 28 46
6 Байер Леверкузен 28 45
7 Хоффенхайм 29 43
8 Боруссия Менхенгладбах 29 40
9 Штутгарт 29 38
10 Герта 29 36
11 Аугсбург 29 36
12 Вердер Бремен 29 36
13 Ганновер 96 29 35
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