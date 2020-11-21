"Айнтрахт" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью в Бундеслиге
В матче 8-го тура чемпионата Германии франкфуртский "Айнтрахт" на своем поле сыграл вничью с "РБ Лейпциг" со счетом 1:1. В концовке первого тайма счет открыл Аймен Баркок, а во второй половине равновесие восстановил Юссуф Поульсен.
"РБ Лейпциг" остался на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 17 очков. "Айнтрахт" с 11 очками по-прежнему занимает 11-ю позицию.
"Айнтрахт" – "РБ Лейпциг" - 1:1 (1:0)
Голы: Баркок, 43 - 1:0, Поульсен, 57 - 1:1
"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, Абраам, Дурм, Ильзанкер, Соу, Камада (Кор, 63), Баркок, Костич, Андре Силва.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Анхелиньо, Упамекано (Орбан, 46), Адамс, Забитцер, Айдара, Нкунку (Клюйверт, 72), Кампль, Ольмо (Форсберг, 46), Серлот (Поульсен, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20