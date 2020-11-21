"Айнтрахт" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью в Бундеслиге

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"Айнтрахт" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью в Бундеслиге

В матче 8-го тура чемпионата Германии франкфуртский "Айнтрахт" на своем поле сыграл вничью с "РБ Лейпциг" со счетом 1:1. В концовке первого тайма счет открыл Аймен Баркок, а во второй половине равновесие восстановил Юссуф Поульсен.

"РБ Лейпциг" остался на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 17 очков. "Айнтрахт" с 11 очками по-прежнему занимает 11-ю позицию.

"Айнтрахт" – "РБ Лейпциг" - 1:1 (1:0)
Голы: Баркок, 43 - 1:0, Поульсен, 57 - 1:1

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, Абраам, Дурм, Ильзанкер, Соу, Камада (Кор, 63), Баркок, Костич, Андре Силва.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Анхелиньо, Упамекано (Орбан, 46), Адамс, Забитцер, Айдара, Нкунку (Клюйверт, 72), Кампль, Ольмо (Форсберг, 46), Серлот (Поульсен, 46).

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