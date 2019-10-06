"Айнтрахт" и "Вердер" не выявили победителя в матче Бундеслиги
В матче 7-го тура чемпионата Испании "Айнтрахт" и "Вердер" сыграли вничью со счетом 2:2.
Гости открыли счет в середине первого тайма, отличился Классен. Впрочем, в начале второй половины встречи "Айнтрахт" отыгрался благодаря голу Роде, а на 88-й минуте команду вывел вперед Андре Силва. Впрочем, гости сумели спасти матч. В компенсированное время Рашица реализовал пенальти.
"Айнтрахт" поднялся на девятое место в турнирной таблице Бундеслиги, "Вердер" вышел на 11-ю позицию.
"Айнтрахт" – "Вердер" - 2:2 (0:1)
Голы: Классен, 27 - 0:1, Роде, 55 - 1:1, Андре Силва, 88 - 2:1, Рашица, 90 (с пенальти) - 2:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|16
|2
|Вольфсбург
|7
|15
|3
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|4
|Фрайбург
|7
|14
|5
|РБ Лейпциг
|7
|14
|6
|Шальке
|7
|14
|7
|Байер Леверкузен
|7
|14
|8
|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|11
|10
|Герта
|7
|10
|11
|Вердер Бремен
|7
|8
|12
|Хоффенхайм
|7
|8
|13
|Майнц 05
|7
|6
|14
|Аугсбург
|7
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
|7
|4
|17
|Кельн
|7
|4
|18
|Падерборн
|7
|1