"Айнтрахт" и "Вердер" не выявили победителя в матче Бундеслиги

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Айнтрахт" и "Вердер" сыграли вничью со счетом 2:2.

Гости открыли счет в середине первого тайма, отличился Классен. Впрочем, в начале второй половины встречи "Айнтрахт" отыгрался благодаря голу Роде, а на 88-й минуте команду вывел вперед Андре Силва. Впрочем, гости сумели спасти матч. В компенсированное время Рашица реализовал пенальти.

"Айнтрахт" поднялся на девятое место в турнирной таблице Бундеслиги, "Вердер" вышел на 11-ю позицию.

"Айнтрахт" – "Вердер" - 2:2 (0:1)

Голы: Классен, 27 - 0:1, Роде, 55 - 1:1, Андре Силва, 88 - 2:1, Рашица, 90 (с пенальти) - 2:2

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