"Айнтрахт" Ковача обыгрывает "Шальке" и выходит в финал Кубка Германии, где сыграет с "Баварией"

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"Айнтрахт" Ковача обыгрывает "Шальке" и выходит в финал Кубка Германии, где сыграет с "Баварией"В полуфинальном матче Кубка Германии гельзекирхенский "Шальке" уступил на своем поле "Айнтрахту" из Франкфурта-на-Майне, уступив ему тем самым путевку в финал.

"Шальке" - "Айнтрахт" - 0:1

Гол: Йович, 75 - 0:1.

"Шальке": Фарманн, Стамбули, Налдо, Керер (Тойхерт, 81), Калиджури, Горетцка, Бенталеб, Шопф, Харит (Ди Санто, 88), Бургшталлер, Пьяца (Коноплянка, 52).

"Айнтрахт": Градецки, Русс, Хасебе, Абрахам, Маскарель (Фернандес, 78), Де Гузман, Вольф, Фабиан, Виллемс (да Коста, 72), Боатенг (Гачинович, 43), Йович.

Удаление: Фернандес, 81.

Напомним, вчера в другом полуфинале "Бавария" разгромила "Байер". | soccernews.ru

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2 Шальке 30 55
3 Байер Леверкузен 30 51
4 Боруссия Дортмунд 30 51
5 РБ Лейпциг 30 47
6 Хоффенхайм 30 46
7 Айнтрахт Франкфурт 30 46
8 Боруссия Менхенгладбах 30 40
9 Герта 30 39
10 Штутгарт 30 39
11 Аугсбург 30 37
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