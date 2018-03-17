"Айнтрахт" - "Майнц" - 3:0, "Боруссия М" - "Хоффенхайм" - 3:3 (обзоры)

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"Айнтрахт" - "Майнц" - 3:0, "Боруссия М" - "Хоффенхайм" - 3:3 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 27-го тура немецкой Бундеслиги.

"Айнтрахт" - "Майнц" - 3:0 

"Боруссия М" - "Хоффенхайм" - 3:3

Не пропустите: Менхенгладбахская "Боруссия" и "Хоффенхайм" расписали результативную ничью и другие результаты 27-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 26 66
2 Шальке 27 49
3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 26 44
6 РБ Лейпциг 26 40
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
17 Гамбург 27 18
18 Кельн 26 17
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