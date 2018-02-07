"Айнтрахт" - "Майнц" - 3:0 (обзор)

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"Айнтрахт" - "Майнц" - 3:0 (обзор)Смотрите видеообзор четвертьфинального матча кубка Германии, в котором "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне разгромил "Майнц".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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