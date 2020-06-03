"Айнтрахт" на выезде разгромил "Вердер"
В перенесенной игре 24-го тура немецкой Бундеслиги "Антрахт" уверенно разобрался с "Вердером".
Благодаря победе "Айнтрахт" поднялся на 11-е место, а "Вердер" остался на предпоследнем.
"Вердер" - "Айнтрахт" 0:3
Голы: Андре Силва, 60 - 0:1, Ильзанкер, 81 - 0:2, Ильзанкер, 90 - 0:3
"Вердер": Павленка, Велькович, Гебре Селассие, Фридль (Аугустинссон, 76), Фогт (Вольтемаде, 83), Классен, Эггештайн, Бартельс (Рашица, 62), Мойсандер, Осако (Битенкур, 76), Зельке (Сарджент, 62).
"Айнтрахт": Трапп, Туре, Абраам, Хинтереггер, Хасебе, Кор, Костич, Гачинович (де Гузман, 87), Роде (Ильзанкер, 81), Камада (Соу, 77), Андре Силва (Дост, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|60
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|56
|5
|Байер Леверкузен
|29
|56
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|35
|12
|Кельн
|29
|34
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|29
|25
|18
|Падерборн
|29
|19