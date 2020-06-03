"Айнтрахт" на выезде разгромил "Вердер"

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"Айнтрахт" на выезде разгромил "Вердер"

В перенесенной игре 24-го тура немецкой Бундеслиги "Антрахт" уверенно разобрался с "Вердером".

Благодаря победе "Айнтрахт" поднялся на 11-е место, а "Вердер" остался на предпоследнем.

"Вердер" - "Айнтрахт" 0:3

Голы: Андре Силва, 60 - 0:1, Ильзанкер, 81 - 0:2, Ильзанкер, 90 - 0:3

"Вердер": Павленка, Велькович, Гебре Селассие, Фридль (Аугустинссон, 76), Фогт (Вольтемаде, 83), Классен, Эггештайн, Бартельс (Рашица, 62), Мойсандер, Осако (Битенкур, 76), Зельке (Сарджент, 62).

"Айнтрахт": Трапп, Туре, Абраам, Хинтереггер, Хасебе, Кор, Костич, Гачинович (де Гузман, 87), Роде (Ильзанкер, 81), Камада (Соу, 77), Андре Силва (Дост, 77).   

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