"Айнтрахт" на выезде разобрался с "Гертой"

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"Айнтрахт" на выезде разобрался с "Гертой"

В рамках второго тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" добыл выездную победу над "Гертой".

"Герта" - "Айнтрахт" 1:3

Голы: Андре Силва (пен), 30 - 0:1, Дост, 36 - 0:2, Роде, 71 - 0:3, Хинтереггер (аг), 77 - 1:3

"Герта": Шволов, Торунарига, Пекарик (Зефейк, 46), Миттельштедт, Штарк, Дарида (Майер, 46; Платтенхардт, 66), Тузар, Лукебакио (Редан, 83), Боята, Пионтек (Кордоба, 46), Матеус Кунья.

"Айнтрахт": Трапп, Туре (Ахе, 66), Хинтереггер, Абраам, Костич (Цубер, 15), Хасебе, Ильзанкер, Роде (Соу, 85), Камада, Дост (да Кошта, 66), Андре Силва (Баркок, 85).

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