"Айнтрахт" на выезде разобрался с "Гертой"
В рамках второго тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" добыл выездную победу над "Гертой".
"Герта" - "Айнтрахт" 1:3
Голы: Андре Силва (пен), 30 - 0:1, Дост, 36 - 0:2, Роде, 71 - 0:3, Хинтереггер (аг), 77 - 1:3
"Герта": Шволов, Торунарига, Пекарик (Зефейк, 46), Миттельштедт, Штарк, Дарида (Майер, 46; Платтенхардт, 66), Тузар, Лукебакио (Редан, 83), Боята, Пионтек (Кордоба, 46), Матеус Кунья.
"Айнтрахт": Трапп, Туре (Ахе, 66), Хинтереггер, Абраам, Костич (Цубер, 15), Хасебе, Ильзанкер, Роде (Соу, 85), Камада, Дост (да Кошта, 66), Андре Силва (Баркок, 85).
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|32
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|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20