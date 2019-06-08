"Айнтрахт" нашёл "нового Йовича"

Теги айнтрахт франкфуртцрвена звездалука йовичдеян йовеличтрансферы

"Айнтрахт" нашёл "нового Йовича"

"Айнтрахт" может заменить ушедшего в "Реал" форварда Луку Йовича его соотечественником Деяном Йовеличем из "Црвены Звезды".

По информации Sport1.de, немецкий клуб всерьёз нацелился на 19-летнего серба, который забил 8 голов в 19 матчах минувшего сезона.

Трансферная стоимость Йовелича оценивается в 2 миллиона евро.

Напомним, что на продаже Йовича "Айнтрахт" заработал 60 миллионов, однако 18 из них достанутся "Бенфике".

Не пропустите: Йович - о переходе в "Реал": "Моя мечта сбылась". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Валенсия" предложит "Вильярреалу" обмен игроками с участием Черышева

"Валенсия" предложит "Вильярреалу" обмен игроками с участием Черышева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов