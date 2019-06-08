"Айнтрахт" нашёл "нового Йовича"

"Айнтрахт" может заменить ушедшего в "Реал" форварда Луку Йовича его соотечественником Деяном Йовеличем из "Црвены Звезды".

По информации Sport1.de, немецкий клуб всерьёз нацелился на 19-летнего серба, который забил 8 голов в 19 матчах минувшего сезона.

Трансферная стоимость Йовелича оценивается в 2 миллиона евро.

Напомним, что на продаже Йовича "Айнтрахт" заработал 60 миллионов, однако 18 из них достанутся "Бенфике".

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