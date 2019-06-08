"Айнтрахт" нашёл "нового Йовича"
"Айнтрахт" может заменить ушедшего в "Реал" форварда Луку Йовича его соотечественником Деяном Йовеличем из "Црвены Звезды".
По информации Sport1.de, немецкий клуб всерьёз нацелился на 19-летнего серба, который забил 8 голов в 19 матчах минувшего сезона.
Трансферная стоимость Йовелича оценивается в 2 миллиона евро.
Напомним, что на продаже Йовича "Айнтрахт" заработал 60 миллионов, однако 18 из них достанутся "Бенфике".
Не пропустите: Йович - о переходе в "Реал": "Моя мечта сбылась". | http://soccernews.ru
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|Боруссия Менхенгладбах
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|6
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
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|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19