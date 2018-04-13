"Айнтрахт" недоволен поведением "Баварии"



Спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич возмущен тем, что "Бавария" заранее объявила о договоренности с главным тренером франкфуртского клуба Нико Ковачем.

"Нас удивило то, в какое время "Бавария" решила объявить о назначении Ковача. Нашу команду ждут очень важные матчи. Однако новости, которые пришли из Мюнхена являются неуважением к нам и явным непрофессионализмом", – приводит слова Бобича Deutsche Welle.

Напомним, что 46-летний Ковач подписал с "Баварией" двухлетний контракт и возглавит команду со следующего сезона.

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