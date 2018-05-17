"Айнтрахт" объявил о назначении нового главного тренера

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"Айнтрахт" объявил о назначении нового главного тренера

"Айнтрахт" на своём официальном сайте объявил о назначении Адольфа Хюттера на пост главного тренера команды.

48-летний австрийский специалист станет преемником Нико Ковача, который вскоре возглавит "Баварию".

Хюттер, который в этом сезоне выиграл с "Янг Бойз" чемпионат Швейцарии, заключил с франкфуртским клубом контракт до 2021 года.

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