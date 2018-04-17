"Айнтрахт" объявил о подписании голкипера сборной Дании

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"Айнтрахт" объявил о подписании голкипера сборной Дании"Айнтрахт" подписал голкипера сборной Дании Фредерика Реннова.

Как сообщается на сайте немецкого клуба, 25-летний игрок "Брондбю" успешно прошел медицинское обследование и поставил подпись под контрактом.

К команде Реннов присоединится в конце сезона. 

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