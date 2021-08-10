"Айнтрахт" объявил о подписании норвежского таланта из "Милана"

Фото: инстаграм "Айнтрахта"/Автор неизвестен

Молодой полузащитник сборной Норвегии и "Милана" Йенс Петтер Хауге продолжит карьеру в чемпионате Германии.

О трансфере футболиста официально объявил "Айнтрахт".

Игрок присоединяется к "орлам" на правах аренды до лета 2022 года. В соглашении предусмотрена опция выкупа. Йенс будет выступать под 23 номером.

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