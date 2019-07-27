"Айнтрахт" объявил о трансфере хавбека дортмундской "Боруссии"

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"Айнтрахт" объявил о трансфере хавбека дортмундской "Боруссии"

Полузащитник Себастьян Роде перешёл из дортмундской "Боруссии" в "Айнтрахт", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. 28-летний футболист заключил с "орлами" контракт до 2024 года.

Вторую половину прошлого сезона хавбек провёл в "Айнтрахте" на правах аренды, сыграл 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость Роде оценивается в 3 миллиона евро.

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