"Айнтрахт" обыграл "Баварию" и завоевал Кубок Германии

В финале Кубка Германии сошлись "Айнтрахт", который второй год подряд добрался до главного матча турнира, а также чемпион страны "Бавария". Мало кто думал, что "орлы" сумеют навязать борьбу фавориту, однако "Айнтрахт" потрепал нервы мюнхенцам, а хорват Анте Ребич в итоге стал главным героем финала.

В начале игры едва не отличился Роберт Левандовски, он заработал штрафной и сам же пробил со стандарта, проверив на прочность перекладину ворот Градецки. "Бавария" не забила, а уже через две минуты "Айнтрахт" отправил мяч в её ворота. Родригес совершил потерю, Де Гузман начал атаку "орлов" пасом на Боатенга, тот вывел на ворота Ребича, который точно пробил в левый угол.

После пропущенного мяча "Бавария" заиграла еще активнее, почти сразу же Родригес набросил мяч на Мюллера, тот головой подсекал мяч в направлении ворот, но в створ так и не попал. Следом уже сам Мюллер выступал в качестве ассистента, навесив на Киммиха, но и Джошуа пробил мимо. Прошло еще несколько минут, Рибери выводил на ударную позицию Левандовски, однако и поляку не хватило точности.

После достаточно активных десяти минут "Бавария" немного сбросила скорость, что позволило "Айнтрахту" перевести дух и спокойно продержаться до перерыва.

В начале второй половины игры "Бавария" сравняла счет усилиями Левандовски, который откликнулся на прострел Киммиха и пробил в противоход вратарю. "Бавария" сразу могла забить и второй гол, снова опасно простреливал Киммих, но для "Айнтрахта" все обошлось.

На некоторое время темп матча снова снизился, чему способствовали многочисленные моменты, команды все самое интересное оставили на концовку. На 75 минуте Левандовски пробил рядом со штангой, затем Хуммельс попал в перекладину после навеса с угла поля. Ответ же "орлов" оказался результативным: сначала Ребич не попал в створ, но уже через минуту он все же оформил дубль, перебросив Ульрайха.

Кубок уплывал из-под носа "Баварии", мюнхенцы всеми силами пошли в атаку, в концовке на подачу углового пошел даже Ульрайх, но это дало обратный эффект. В хоккейном стиле уже в пустые ворота забил Гачинович.

"Бавария" – "Айнтрахт" 1:3

Голы: Ребич, 11 – 0:1; Левандовски, 55 - 1:1; Ребич, 82 – 1:2; Гачинович, 90+6 - 1:3

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Мюллер (Коман, 70) , Тиаго (Толиссо, 64), Родригес, Рибери (Вагнер, 87), Левандовски.

"Айнтрахт": Грацецки, Абрахам, Сайседо, Хасебе, Коста, Маскаррел, Де Гузман (Русс, 74), Боатенг, Виллемс, Вольф (Гачинович, 60), Ребич (Халлер, 89).

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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