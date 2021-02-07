"Айнтрахт" обыграл "Хоффенхайм" и ворвался в зону Лиги Чемпионов

В матче 20-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" на выезде обыграл "Хоффенхайм" со счетом 3:1. Победу клубу из Франкфурта принесли голы Филипа Костича, Эвана Ндики и Андре Силвы. В составе хозяев отличился Ила Бебу.

Благодаря победе "Айнтрахт", набрав 36 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Хоффенхайм" с 22 очками остался на 12-й позиции.

"Хоффенхайм" – "Айнтрахт" - 1:3 (0:1)

Голы: Костич, 15 - 0:1, Бебу, 47 - 1:1, Ндика, 62 - 1:2, Андре Силва, 64 - 1:3

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Пош, Ричардс, Гачинович (Кадержабек, 46), Йон, Руди, Самассеку (Гриллич, 70), Баумгартнер (Бебу, 46), Бельфодиль, Крамарич.

"Айнтрахт": Трапп, Дурм, Хинтереггер, Ндика, Тута, Хасебе (Йович, 73), Костич, Соу, Камада, Юнес (Роде, 73), Андре Силва.

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