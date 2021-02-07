"Айнтрахт" обыграл "Хоффенхайм" и ворвался в зону Лиги Чемпионов
В матче 20-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" на выезде обыграл "Хоффенхайм" со счетом 3:1. Победу клубу из Франкфурта принесли голы Филипа Костича, Эвана Ндики и Андре Силвы. В составе хозяев отличился Ила Бебу.
Благодаря победе "Айнтрахт", набрав 36 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Хоффенхайм" с 22 очками остался на 12-й позиции.
"Хоффенхайм" – "Айнтрахт" - 1:3 (0:1)
Голы: Костич, 15 - 0:1, Бебу, 47 - 1:1, Ндика, 62 - 1:2, Андре Силва, 64 - 1:3
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Пош, Ричардс, Гачинович (Кадержабек, 46), Йон, Руди, Самассеку (Гриллич, 70), Баумгартнер (Бебу, 46), Бельфодиль, Крамарич.
"Айнтрахт": Трапп, Дурм, Хинтереггер, Ндика, Тута, Хасебе (Йович, 73), Костич, Соу, Камада, Юнес (Роде, 73), Андре Силва.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20